Arkas Fenerbahçe'yi Geçti, Adını Son Dörde Yazdırdı

Sezon başında sürpriz bir bildiri yayınlayarak önümüzdeki yıl Efeler Ligi'nde yer almayıp altyapısından yetişen gençlerle 1'inci Lig'de mücadele edeceğini duyuran İzmir temsilcisi bu karara rağmen şampiyonluk yarışından geri adım atmadı. Ligde bir dönem orta sıralara gerileyerek ilk 4 şansını zora sokan mavi-beyazlılar, son 7 maçından galibiyetle ayrılarak kupa iddiasını sürdürdü.

ZİRAAT BANKKART İLE EŞLEŞETİ

Bu sonuçla birlikte Arkas Spor, Play-Off 1-4 Etabı'nda lider Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. İlk maça evinde, 2'nci maça ve olursa 3'üncü karşılaşmaya deplasmanda çıkacak Arkas Spor, Başkent ekibini geçmesi halinde Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

HEDEF İKİ KUPA

Rize'de yapılacak Kupa Voley Dörtlü Final'de ise 24 Mart'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak İzmir ekibi sezonu 2 kupayla kapatmayı hedefliyor. Mavi-beyazlılar önümüzdeki sezonda yine Avrupa kupalarında yarışacak.

Kaynak: DHA