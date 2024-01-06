Arda Güler sahneye çıkıyor: Real Madrid'in ilk 11'inde

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk kez ilk 11'de saha çıkıyor.

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Arda Güler sahneye çıkıyor: Real Madrid'in ilk 11'inde

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

İLK KEZ İLK 11'DE

Güler, bugün İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçına ilk 11'de çıkacak.

Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:

Real Madrid: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu

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