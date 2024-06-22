Arda Güler neden ilk 11'de değil? İşte sebebi...

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz saat 19.00'da çalacak olan düdükle kozlarını paylaşacak.

Dev maç öncesi ilk 11'ler belli olurken, geçtiğimiz maç Gürcistan ağlarına nefis bir gol atan Arda Güler'e forma şansı verilmedi.

Arda Güler'e forma şansı verilmemesi herkes tarafından merak konusu olurken, sebebi ortaya çıktı.

ARDA GÜLER NEDEN İLK 11'DE DEĞİL?

Arda Güler'in neden ilk 11'de yer almadığı tüm Türkiye tarafından merak konusu olurken, Teknik direktör Montella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arda'yı beklemiyoruz. Bir yorgunluğu var. İnsanlar bu yorgunluğu yanlış anlıyor. Bu yorgunluk üzerine oynarsa sakatlık yaşayabilir. Adalede ve kasıkta bir zorlama olabilir."

Kaynak: Gerçek Gündem