EURO 2024 | Türkiye 0-3 Portekiz

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya arasındaki maç beraberlikle sona ererken, gözler Türkiye-Portekiz maçına çevrilmişti. Maça kötü başlayan millilerimiz, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz, bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselterek, gruplardan çıkmayı garantiledi.

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EURO 2024 | Türkiye 0-3 Portekiz

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takım, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı. Portekiz maçı 3-0 kazandı.

EURO 2024 | Türkiye 0-3 Portekiz - Resim : 1

Maçta goller; 22. dakikada Bernardo Silva, 29.dakikada Samet Akaydin (kk) ve 56. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.

Portekiz bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi. A Milli Takım ise Çekya karşısında alacağı sonuca göre tur atlayacak.

EURO 2024 | Türkiye 0-3 Portekiz - Resim : 2

RONALDO BİR REKORU DAHA KIRDI

Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, bir rekor daha kırdı. Portekizli oyuncu Avrupa Şampiyonası tarihindeki en çok asist yapan isim olmayı da başardı.

Ronaldo 56. dakikada Bruno Fernandes'in golünde asisti yapan isim olmuştu.

Sahaya atlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdiSahaya atlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirdiSpor

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

6' Kaan Ayhan ters kanata uzun pasını attı. Zeki Çelik'in çevirdiği topta Kerem Aktürkoğlu son vuruşu yapamadı.

15' Cristiano Ronaldo, Abdülkerim Bardakcı'yı çalımlayarak ortasını açtı. Rafael Leao'nun kafa vuruşu zayıf kaldı.

18' Leao yine sol kanattan gelmek istedi ancak bu kez de Samet izin vermedi ve topu rakibe çarptırarak auta çıkmasını sağladı.

22' Bernardo Silva'nın golü ile Portekiz 1-0 öne geçti.

24' Portekiz yine etkili geldi. Sol kanattan topla çıkan Mendes son çizgiye inip ortasını açtı. Ceza sahası dışında boş kalan Bruno'nun sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

28' Kalecisine dönmek isteyen Samet Akaydin'in geri pası, kendi ağlarımıza gitti. Büyük hata sonucunda Portekiz 2-0 öne geçiyor.

34' Sol kanattan topla çıkan Abdülkerim arka direğe ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

39' Rafael Leao hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü. Leao, Gürcistan maçında cezalı duruma düştü.

42' Samet Akaydin faul sonrasında sarı kart gördü. Zeki Çelik de itirazları sonrasında sarı kart gördü.

45' İlk yarıda son düdük çalıyor. Millilerimiz, soyunma odasına 2-0 geride gidiyor.

46' Milli Takım'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Orkun giren oyuncu Yusuf Yazıcı.

46' İkinci yarı A Milli Takım'ın santrasıyla başladı.

56' Top ağlarımızda... Bruno Fernandes, farkı 3'e çıkarıyor.

70' Arda Güler, Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

75' Samet Akaydin sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

90' Kaleciyi önde gören Arda çok uzaklardan şansını denedi ancak top kaleye ulaşmadı.

90' Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Portekiz, zorlu maçtan 3-0 galip ayrıldı

PORTEKIZ VE A MILLI TAKIM’IN KADROLARI BELLİ OLDU

Montella hücum hattında tercihini Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem, Barış Alper gibi oyunculardan yana kullandı.

İlk maçın yıldızlarından Arda Güler ile Mert Müldür'ün yedek bırakılması, soru işaretlerine neden oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye Portekiz Euro 2024 Kadro A Milli Takım
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