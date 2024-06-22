Gürcistan ve Çekya oynadı, sonuç Türkiye'ye yaradı

EURO 2024 F Grubu'nda, Türkiye’nin yendiği Gürcistan ile Portekiz’in yendiği Çekya karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken skor Türkiye’nin gruptan çıkma şansını da yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Çekya art arda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve ağlarla buluşturduğu 1 gol, elle oynama nedeniyle VAR'dan döndü.

İlk yarının son dakikalarında Gürcistan, kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Gürcistan'ın bulduğu golden hemen sonra Çekya çok önemli bir fırsatı gole çeviremedi ve Gürcistan soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Çekler, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürmeye devam etti ve 59. dakikada skora dengeyi getirdi.

Maçın son anlarına kadar baskısını devam ettirmesine rağmen gol bulamayan Çekya, maçın bitimine kısa bir süre kala Gürcistan'a çok önemli bir gol fırsatı verse de maç 1-1 sona erdi.

SONUÇ TÜRKİYE'YE YARADI

Maç sonrası Çekya ve Gürcistan’ın 1’er puanı olurken 3 puanlı Türkiye’nin gruptan çıkma şansı da yükseldi.