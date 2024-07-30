Arda Ancelotti'nin Ağzını Açık Bıraktı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ABD kampında teknik direktör Ancelotti'nin ağzını açık bıraktı. Milli yıldızın yeni sezona fırtına gibi bir giriş yapması bekleniyor.

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Arda Ancelotti'nin Ağzını Açık Bıraktı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in ABD’deki kampında teknik direktör Carlo Ancelotti’nin ağzını açık bıraktı. Arda’nın Ancelotti’yi en çok etkileyen isim olduğu öne sürüldü.

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair spekülasyonlar sürerken, net bir dille takımda kalmak istediğini belirten Arda Güler, antrenmanda attığı gol ve asistleriyle adeta görsel şölene imza attı. Arda’nın fiziksel gelişimi de kendisinden söz ettirdi.

Diğer bir yandan Arda’nın takıma yeni katılan Endrick ile de çok iyi anlaşması dikkatlerden kaçmadı.

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