Ara Transferde İşi Sıkı Tutacaklar: Fenerbahçe Fransız Yıldıza Kancayı Taktı

Yeni forvetleri beklentiyi karşılayamayan Fenerbahçe, hücum hattı için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kulübün Fransa’nın Lyon ekibinde forma giyen Lacazette için harekete geçeceği öne sürüldü.

Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri transferleri yetersiz kalan Fenerbahçe’de ara transfer için hareketlilik başladı. Edin Dzeko'nun da yaşını göz önünde bulunduran sarı-lacivertlilerin Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alexandre Lacazette’i transfer etmek istediği öne sürüldü.

33 yaşındaki santrforun Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olabileceği iletildi.

Gürcü golcü Georges Mikautadze'nin arkasında kalan Lacazette kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Fenerbahçe’nin kararı teknik direktör Mourinho’ya bırakacağı bildirildi.

Kaynak: Fotomaç