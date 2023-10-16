Antalyasporlu Naldo'nun oğlu Davi yaşama tutunamadı

Antalyaspor'da forma giyen Naldo Pereira'nın oğlu Davi yaşam mücadelesini kaybetti.

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Antalyasporlu Naldo'nun oğlu Davi yaşama tutunamadı

Antalyaspor, geçen ay kaza geçiren futbolcusu Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Antalyaspor’un X hesabından yapılan paylaşımda, “Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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