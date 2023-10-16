Antalyasporlu Naldo'nun oğlu Davi yaşama tutunamadı

Antalyaspor, geçen ay kaza geçiren futbolcusu Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Antalyaspor’un X hesabından yapılan paylaşımda, “Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Seni unutmayacağız Davi!



Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem