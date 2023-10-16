Antalyasporlu Naldo'nun oğlu Davi yaşama tutunamadı
Antalyaspor'da forma giyen Naldo Pereira'nın oğlu Davi yaşam mücadelesini kaybetti.
Antalyaspor, geçen ay kaza geçiren futbolcusu Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Antalyaspor’un X hesabından yapılan paylaşımda, “Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Seni unutmayacağız Davi!— Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023
Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx
Kaynak: Gerçek Gündem