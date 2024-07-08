Anelka, Ümraniyespor'dan İstifa Etti: Şok Suçlamalar

Bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen Ümraniyespor'un CEO'su Nikolas Anelka, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dünyaca ünlü eski futbolcu, Ümraniyespor yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

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Anelka, Ümraniyespor'dan İstifa Etti: Şok Suçlamalar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Nicolas Anelka depremi yaşanıyor... Yaklaşık 6 ay önce İstanbul ekibinde CEO'luk görevine getirilen eski futbolcu Anelka, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Fransız futbol adamı, Ümraniyespor yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

'İLETİŞİM SORUNU, ÖDENMEYEN MAAŞLAR...'

Anelka yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur..."

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