Ancelotti Arda'nın Eskik Olduğu Noktayı Açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Liverpool’a 2-0 yenildiği karşılaşmada Arda Güler de ilk 11’de başladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda’nın eksik olduğu noktayı açıkladı.

Liverpool kendi sahasında Madrid ekibini mağlup ederken, galibiyeti getiren golleri, Mac Allister ve Gakpo kaydetti.

Real Madrid’de maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, 56. Dakikada yerini Lucas Vazquez’e bıraktı. Ancelotti Arda’yı neden oyundan aldığını şöyle açıkladı: "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi. O kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var."