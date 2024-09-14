Amedspor’dan Anlamlı Jest: Futbolcular Narin Güran Formasıyla Sahaya Çıktı

Trendyol 1 Lig'de oynanan Bandırmaspor ile karşılaşan Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi Amedsporlu futbolcular, Narin yazılı tişörtlerle çıktı.

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Amedspor’dan Anlamlı Jest: Futbolcular Narin Güran Formasıyla Sahaya Çıktı

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Amedsporlu futbolcular, Bandırmaspor maçı öncesi seremoniye üzerinde "Narin" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Futbolcular ayrıca, "Çocuklar NARİN'dir karanlıklara teslim etmeyelim" yazılı pankart açtı.

Narin'in Kabrine Ziyaretçi Akını! Oyuncak ve Çiçekler BırakıldıNarin'in Kabrine Ziyaretçi Akını! Oyuncak ve Çiçekler BırakıldıYurttan Haberler

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