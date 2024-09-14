Amedspor’dan Anlamlı Jest: Futbolcular Narin Güran Formasıyla Sahaya Çıktı
Trendyol 1 Lig'de oynanan Bandırmaspor ile karşılaşan Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi Amedsporlu futbolcular, Narin yazılı tişörtlerle çıktı.
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcular, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.
Amedsporlu futbolcular, Bandırmaspor maçı öncesi seremoniye üzerinde "Narin" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
Futbolcular ayrıca, "Çocuklar NARİN'dir karanlıklara teslim etmeyelim" yazılı pankart açtı.
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