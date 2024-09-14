Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu.

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Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak olan müsabakada, hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçının ilk 11'leri belli oldu.

Takımların, maçta sahaya süreceği isimler şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe

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Galatasaray Çaykur Rizespor
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