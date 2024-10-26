Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı!

Amedspor’un stadyum zeminindeki sıkıntılar nedeniyle Pendikspor ile Iğdır’da karşılaşacağı maç öncesi getirilen taraftar yasağı kaldırıldı. Amedspor, yasağın kalkmaması halinde maça çıkmayacağını açıklamıştı.

Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig takımı Amedspor'un, Iğdır'da Pendikspor ile oynayacağı maça getirilen taraftar yasağı kaldırıldı.

Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı! - Resim : 1

İki takım 27 Ekim Pazar günü, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Yasağın kaldırılma kararını Amedspor Başkanı Aziz Elaldı sosyal medya hesabından duyurdu.

Elaldı, şu mesajı paylaştı:

NE OLMUŞTU?

Amedspor'un stadyum zeminin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır'a alınan Amedspor-Pendikspor maçı için Iğdır Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu tarafından taraftar yasağı kararı alınmıştı.

Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı! - Resim : 2

Kulüp Başkanı Elaldı, kararın kaldırılmaması durumunda maça çıkmayacaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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