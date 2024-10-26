Amedspor’a Getirilen Taraftar Yasağı Kalktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig takımı Amedspor'un, Iğdır'da Pendikspor ile oynayacağı maça getirilen taraftar yasağı kaldırıldı.

İki takım 27 Ekim Pazar günü, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Yasağın kaldırılma kararını Amedspor Başkanı Aziz Elaldı sosyal medya hesabından duyurdu.

Elaldı, şu mesajı paylaştı:

Sayın Cantürk Alagöz ve Iğdır Valisi ile yaptığımız görüşmede netice alındı. Taraftar yasağı kaldırılmış bulunmaktadır. Tüm taraftarlarımızı destek olmaya davet ediyoruz. — Aziz Elaldı (@AzizElald) October 25, 2024

NE OLMUŞTU?

Amedspor'un stadyum zeminin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır'a alınan Amedspor-Pendikspor maçı için Iğdır Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu tarafından taraftar yasağı kararı alınmıştı.

Kulüp Başkanı Elaldı, kararın kaldırılmaması durumunda maça çıkmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem