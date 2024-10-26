Kovulmanın Böylesi: Roberto Mancini'nin Tazminatı Dudak Uçuklattı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini'nin görevine son verdiğini açıkladı. İtalyan teknik adamın alacağı tazminat ise dudak uçuklattı.

İtalya’nın başındayken, ani bir kararla istifa ederek Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına geçen Mancini görevinden alındı. Takımının başında 18 maça çıkabilen İtalyan teknik adam, AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Roberto Mancini’nin tazminatını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Roberto Mancini, 78 milyon Euro tazminat alacağı iddia edildi.

Kaynak: Daily Mirror