İrfan Can İçin Ayrılık Çanları Çalıyor! O İki Takım Devreye Girdi

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kala menajerinden dikkat çeken bir çıkış verdi. İrfan Can'ın menajerinin yaptığı açıklama Galatasaray ve Beşiktaş'a mesaj olarak algılandı.

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İrfan Can İçin Ayrılık Çanları Çalıyor! O İki Takım Devreye Girdi

Fenerbahçe’nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci’nin bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi akıllarda soru işareti yaratırken, yıldız oyuncunun menajerinden Beşiktaş ve Galatasaray’a mesaj olarak algılanabilecek açıklamalar geldi.

İrfan Can İçin Ayrılık Çanları Çalıyor! O İki Takım Devreye Girdi - Resim : 1

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla fırtına gibi esen İrfan Can Kahveci, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho tarafından pek tercih edilmedi. Milli takımda da harika performans sergileyen İrfan Can’ın Haziran 2025’te bitecek olan kontratı taraftarda endişe yarattı. Ocak ayından itibaren istediği takımla anlaşma hakkı bulunan İrfan Can’a Fenerbahçe’den henüz yeni bir sözleşme teklifi gelmedi.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri William D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada adeta Fenerbahçe’nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a yeşil ışık yaktı.

D’Avilla, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız” dedi.

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