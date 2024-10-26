Benfica, Gözüne Galatasaray'ın Türk Yıldızını Kestirdi

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun ardından Galatasaray’ın bir başka Türk yıldızı için daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Yunus Akgün’ü gözüne kestiren Portekiz ekibinin, Kerem Aktürkoğlu’ndan da olumlu referans aldığı iddia edildi.

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Benfica, Gözüne Galatasaray'ın Türk Yıldızını Kestirdi

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya transfer eden Benfica'nın yeni hedefinin Yunus Akgün olduğu iddia edildi.

Galatasaray’da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Benfica, Gözüne Galatasaray'ın Türk Yıldızını Kestirdi - Resim : 1

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

Sezona etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki futbolcuyu, sezon başında Kerem Aktürkoğlu’nu da transfer eden Benfica yakından takip etme kararı aldı.

Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem’den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus’u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.

Benfica, Gözüne Galatasaray'ın Türk Yıldızını Kestirdi - Resim : 2

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.

Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bildirildi.

Yunus’a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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Kaynak: Milliyet

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