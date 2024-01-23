Amedspor taraftarına tribün yasağı

Düzce İl Spor Güvenlik Kurulu, Amedspor ve Düzcespor arasında 27 Ocak'ta oynanacak maça Amedspor taraftarının alınmamasına karar verdi.

Amedspor deplasmandan oynayacağı Düzce Cam spor karşılaşmasına taraftar yasağı getiren, Düzce il spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu kararı ise şöyle:

"İlgi tarih ve sayılı kurul kararında 27 / 01 / 2024 Tarihinde Saat: 14.00’de Düzcce Şehir Stadyumunda oynanacak olan Düzce Cam Spor – Amed Sportif Faaliyetler TFF 2.Lig Kırmızı grup müsabakası ile ilgi olarak, İl Spor Güvenlik kurulunda müsabakaya Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının alınmaması Kararı alınmıştır."