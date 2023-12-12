Ali Yerlikaya'dan Halil Umut Meler açıklaması: Hakemin ne zaman taburcu edileceği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı hakkında açıklamada bulundu.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız az önce telefonda hakemimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünyanın en popüler sporunda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz.

Artık konu mahkemede, süreç devam ediyor. Hep birlikte mahkemede bu işin nereye gideceğini göreceğiz, adalete inanıyoruz."

Meler ile ilgilenen başhekim, FIFA kokartlı hakemi yarın sabah taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün başkanı, maç bitimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yanına gelerek yumruk atıp saldırdı.

Maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Aktarılan bilgiye göre, Ankaragücü Başkanı Koca dahil, soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem