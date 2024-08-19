Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Suç Makinesi Çıktı: Tehdit, Kaçakçılık, Yaralama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a saldıran Göztepeli Fatih Özkan’ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Özkan’ın tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık gibi suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

Özkan Koç’a saldırdıktan sonra çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre, Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan’ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakcılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Özkan’ın daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında başta Fenerbahçe olmak üzere İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret paylaşımları yaptığı da anlaşıldı.

Özkan, olayın ardından polislere verdiği ifadede "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu” demişti.