Ali Koç ve Yönetimi Oy Çokluğuyla İbra Edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu başkanlık etti.

Genel kurulda, Başkan Ali Koç ve yönetiminin 1 Mart 2024 – 31 Mayıs 2024 ile 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki mali ve idari faaliyetleri üyelerin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, mevcut yönetim oy çokluğuyla hem mali hem de idari açıdan ibra edildi.

Ayrıca, 1 Haziran 2025 – 1 Haziran 2026 dönemine ilişkin bütçe teklifi de genel kurul üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

İbra kararının ardından salonda bulunan bazı kongre üyeleri, Başkan Ali Koç’a desteklerini “Ali Koç burada, dimdik ayakta!” tezahüratlarıyla gösterdi.

Kaynak: AA-DHA

