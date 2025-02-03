Alanyaspor’da Karagümrük Mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. Haftası kapsamında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklara ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleri ile başlandı. Göztepe maçında ilk 11’de mücadele eden oyuncular antrenmanı yenileme çalışmasıyla sonlandırırken, diğer oyuncular ise top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Kaynak: İHA