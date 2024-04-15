Alanyaspor-Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Alanya Oba Stadyumu’nda bugün oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Portekizli Fabio Melo oldu.

NE OLMUŞTU?

TFF, Süper Lig'in 32 haftasında, 3 maçta yabancı hakemlerin görev alacağı açıklamıştı.

Yabancı VAR'ların atanacağı maçların, Ankaragücü - Gaziantep, FK Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Galatasaray maçları olacağı belirtilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem