Alanyaspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Bodrum FK ile mücadele edecek olan Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Alanyaspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma çalışması yaparak başlarken antrenman taktik çalışması, koşu ve dar alanda oyun ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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