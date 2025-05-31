Ajax'ın Yeni Hocası Belli Oldu

Ajax yeni teknik direktörünün John Heitinga olduğunu açıkladı. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu bildirildi.

Ajax'ın Yeni Hocası Belli Oldu

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Teknik Direktör John Heitinga ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Hollanda Ligi’nde son haftalara 9 puan önde girmesine rağmen şampiyonluğu rakibi PSV’ye kaptıran Ajax’ta Teknik Direktör Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim belli oldu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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