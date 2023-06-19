Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü çalıştıracak.

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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli oldu.

Yalçın yeni sezonda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü çalıştıracak.

Azerbaycan'da yayın hayatını sürdüren CBC Sports TV'nin haberine göre, Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı.

Azeri ekibi 2 gün içinde 50 yaşındaki çalıştırıcıyı açıklayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Neftçi Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde 9 kez şampiyonluk yaşadı.

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