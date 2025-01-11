Adana'da Yeni Transferler Kente Geldi

Birinci Lig ekiplerinden Adanaspor'da iki yeni transfer kente geldi. Oyuncular ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, "Adana büyük bir camia. Ben ve Andrei her şeyimizi vereceğiz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Adana'da Yeni Transferler Kente Geldi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un prensipte anlaştığı Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ve Romanyalı forvet Andrei Ivan, kente geldi.

Adanaspor'un prensipte anlaştığı forvetler Sokol Cikalleshi ve Andrei Ivan'ı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Adanaspor Başkan Yardımcısı Enes Ayhan ile taraftarlar karşıladı. Adanaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Cikalleshi, "Adana büyük bir camia. Ben ve Andrei her şeyimizi vereceğiz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Andrei Ivan ise çok gol atıp takıma katkı vermek istediğini ifade etti. Havalimanında toplanan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: DHA

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