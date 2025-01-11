Herkes Onu Konuşuyor, Fatih Terim'den Olay Tepki

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim'in takımının Al Ahli'den yediği üçüncü golden sonraki tepkisi sosyal medyada olay oldu.

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Herkes Onu Konuşuyor, Fatih Terim'den Olay Tepki

Galatasaray’ın efsaneleri arasında yer alan Fatih Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk lig maçında sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Terim’in takımının yediği üçüncü golden sonraki tepkisi olay oldu.

Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli ile karşılaşan Al Shabab hüsrana uğradı. Terim’in öğrencilerinin son dakikalarda bulduğu 2 gol mağlubiyetten kurtulmaya yetmedi.

Al Ahli’ye galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam’dan geldi. Al Shabab’ın gollerini ise 72. dakikada milli futbolcu Merih Demiral kendi kalesine, 90+5'te Musab Fahz Aljuwayr attı.

Fatih Terim’in takımının yediği üçüncü golden sonraki tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Herkes Onu Konuşuyor, Fatih Terim'den Olay Tepki - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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