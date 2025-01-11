Suudi Arabistan'da İlk Lig Maçına Çıktı: Fatih Terim Hüsrana Uğradı

Suudi Arabistan'da ligde ilk maçına çıkan Fatih Terim hüsrana uğradı. Al Shabab, Al Ahli'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.

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Suudi Arabistan'da İlk Lig Maçına Çıktı: Fatih Terim Hüsrana Uğradı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim, Al Shabab’ın başında ilk maçına Al Ahli karşısında çıktı. Terim’in ekibi King Abdullah Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik yenilgiyle hüsrana uğradı.

Suudi Arabistan'da İlk Lig Maçına Çıktı: Fatih Terim Hüsrana Uğradı - Resim : 1

Al Ahli’ye galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam’dan geldi. Al Shabab’ın gollerini ise 72. dakikada milli futbolcu Merih Demiral kendi kalesine, 90+5'te Musab Fahz Aljuwayr attı.

Al Ahli galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, 26 puana yükseldi. Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, ise 23 puanda kaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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