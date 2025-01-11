Suudi Arabistan'da İlk Lig Maçına Çıktı: Fatih Terim Hüsrana Uğradı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim, Al Shabab’ın başında ilk maçına Al Ahli karşısında çıktı. Terim’in ekibi King Abdullah Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik yenilgiyle hüsrana uğradı.

Al Ahli’ye galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam’dan geldi. Al Shabab’ın gollerini ise 72. dakikada milli futbolcu Merih Demiral kendi kalesine, 90+5'te Musab Fahz Aljuwayr attı.

Al Ahli galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, 26 puana yükseldi. Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, ise 23 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi