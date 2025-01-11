Galatasaray'da Gabriel Sara Şoku

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun sakatlandığı bildirildi. Sara'nın en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara Şoku

Galatasaray’dan gelen sakatlık haberi taraftarını kahretti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Gabriel Sara’nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası 1'inci haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

Öte yandan, Sara’nın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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