Adana Demirspor İranlı oyuncuyu renklerine bağladı

Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı.

Adana Demirspor İranlı oyuncuyu renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, 30 yaşındaki Milad Mohammadi'yi Transfer etti.

Adana ekibi, daha önce Terez Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sol bek pozisyonunda oynayan Mohammadi, kariyerinde 254 maça çıktı ve 7 gol, 17 asistlik katkı sağladı.

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