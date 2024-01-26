Sacha Boey, Bayern Münih ile anlaştı

İki kulüp arasında bugün sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini arttıran Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.

Alman temsilcisinin, Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Almanya temsilcisinin sarı-kırmızılıların Transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.