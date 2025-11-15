A Milliler Play-Of Biletini Kaptı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. maçında Türkiye, Bulgaristan’ı Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk etti. A Milli Takım ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. 12. dakikada Kenan Yıldız’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

GOL PERDESİNİ HAKAN AÇTI

Mücadelenin 17. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruş, Türkiye’ye penaltı getirdi. Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutu Bulgar oyuncunun açık koluna temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaptan, vuruşunu gole çevirerek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi.

PLAY-OFF BİLETİ ALINDI

İkinci yarının hemen başında teknik direktör Vincenzo Montella savunmada değişikliğe giderek Merih Demiral’ın yerine Samet Akaydin’i oyuna aldı. Türkiye ikinci yarıya da önde basarak başladı. A Milliler, 84. dakikada bulduğu golle (Chernev kendi kalesine attı) farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Türkiye 3 puanı kaptı. Puanını 12 yapan Türkiye, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. Bulgaristan ise 5 maçta puan alamadı.

Kaynak: Haber Merkezi