A Millilerin Bulgaristan Karşısındaki 11'leri Belli Oldu

A Milli Takım’ın Bulgaristan karşısına çıkacağı ilk 11 açıklandı. Montella’nın ofansif tercihleri dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan ile oynayacağı Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu mücadelesinde ilk 11’ler açıklandı. Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov.

