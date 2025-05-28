A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Belli Oldu

A Milli Takımı'n ABD'de oynayacağı özel karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. İşte Montella'nın kadro tercihleri...

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A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’de haziranda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercih ettiği 29 oyuncu listesi şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın"

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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