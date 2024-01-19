9 yaşındaki Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Fenerbahçe, Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol oynayan 9 yaşındaki Arda Akkaya'yı renklerine bağladı.
Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol eğitimine başlayan 2015 doğumlu Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Manisa FK Söke Futbol Okulları’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2015 doğumlu Manisa FK Söke Futbol ailesinin evladı sarı fırtınamız Arda Akkaya Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bizleri gururlandıran evladımıza başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arda."
Kaynak: Gerçek Gündem
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