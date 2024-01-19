9 yaşındaki Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe, Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol oynayan 9 yaşındaki Arda Akkaya'yı renklerine bağladı.

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9 yaşındaki Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol eğitimine başlayan 2015 doğumlu Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Manisa FK Söke Futbol Okulları’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2015 doğumlu Manisa FK Söke Futbol ailesinin evladı sarı fırtınamız Arda Akkaya Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bizleri gururlandıran evladımıza başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arda."

9 yaşındaki Arda Akkaya, Fenerbahçe'ye transfer oldu - Resim : 1
Arda Akkaya

Kaynak: Gerçek Gündem

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