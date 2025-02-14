2034 Dünya Kupası İçin 'Alkol Tüketimi' Kararı

2034 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası için dikkat çeken bir karar alındı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, ülkelerinde düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda alkol kullanımının yasak olacağına işaret etti ve "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz” dedi.

Büyükelçi, 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine yasak olacağını belirtti.

Kaynak: AA