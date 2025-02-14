2034 Dünya Kupası İçin 'Alkol Tüketimi' Kararı

Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan 2034 Dünya Kupası sırasında alkol kullanımının yasak olacağı duyuruldu. Karara göre, otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine izin verilmeyecek.

2034 Dünya Kupası İçin 'Alkol Tüketimi' Kararı

2034 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası için dikkat çeken bir karar alındı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, ülkelerinde düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda alkol kullanımının yasak olacağına işaret etti ve "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz” dedi.

Büyükelçi, 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine yasak olacağını belirtti.

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri Belli OlduTürkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri Belli OlduSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Suudi Arabistan Dünya kupası FIFA
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Bayern Münih Musiala ile 2030'a Kadar Uzattı Bayern Münih Musiala ile 2030'a Kadar Uzattı
CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri İstanbul'da
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu