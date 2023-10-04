EURO 2028'in ev sahipleri belli oldu

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) İngiltere ve İrlanda ev sahipliği yapacak. UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusunu kabul etti.

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EURO 2028'in ev sahipleri belli oldu

Türkiye'nin EURO 2028 adaylık sürecinden çekilme kararının ardından turnuva, İngiltere ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya vermişti.

TÜRKİYE VE İTALYA'NIN ORTAKLIK BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Ancak BBC'nin haberine göre; Türkiye adaylıktan çekildi. Bu kararla 2032'de şampiyonanın İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılması bekleniyor.

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ortaklık başvurusunu kabul etti.

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