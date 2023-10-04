Aslan pes etmedi: Galatasaray İngiltere'den zaferle dönüyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

GRUP PUANI YÜKSELDİ

Galatasaray, bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti. Manchester United, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.