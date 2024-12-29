2024'ün En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Son yıllarda futbol dünyasında finansal dengeleri alt üst eden Suudi Arabistan, yüksek maaşlar ve astronomik transfer ücretleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Forbes'un hazırladığı 2024 yılı "En Çok Kazanan Futbolcular" listesi, Orta Doğu’nun bu alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Cristiano Ronaldo’nun başını çektiği liste, Suudi Arabistan’ın uluslararası futbol üzerindeki ekonomik gücünü açıkça ortaya koyuyor.

RONALDO ZİRVEDE

Listenin bir numarasında, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer alıyor. Ronaldo, 2024 yılında toplam 285 milyon dolarlık kazancıyla rekor kırdı. Bu gelirin 220 milyon dolarlık kısmını Al Nassr’dan aldığı maaş oluştururken, 65 milyon dolarlık kısmı ise sponsorluk anlaşmaları ve kişisel girişimlerinden geldi.

Nike ile olan uzun vadeli anlaşması, otel yatırımları ve giyim markası gibi farklı alanlarda kazanç sağlayan Ronaldo, sosyal medya platformlarındaki 1 milyara yakın takipçisiyle de gelirlerini katlamaya devam ediyor.

MESSİ İKİNCİ SIRADA

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2024’te 135 milyon dolarlık kazancıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. ABD ekiplerinden Inter Miami forması giyen Messi, saha dışındaki 75 milyon dolarlık geliriyle bu alanda zirvede bulunuyor.

Adidas, Apple TV ve Konami gibi büyük markalarla yaptığı iş birlikleri, Messi’nin saha dışındaki etkisini artırıyor. 500 milyonu aşkın Instagram takipçisi ve kendi prodüksiyon şirketiyle de dikkat çeken Messi, saha içinden ise yıllık 60 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

NEYMAR'IN ARABİSTAN SERÜVENİ

Üçüncü sıradaki Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında bekleneni tam olarak veremese de 2024’te 110 milyon dolarlık gelirle dikkat çekti. Saha içinden 80 milyon dolar kazanan Neymar, Puma gibi markalarla yaptığı anlaşmalar ve sosyal medya etkisiyle saha dışından 30 milyon dolarlık gelir sağladı.

BENZEMA VE MBAPPE DE LİSTEDE

Suudi Arabistan’da kariyerine devam eden bir diğer yıldız Karim Benzema, 104 milyon dolarlık kazancıyla dördüncü sırada yer aldı. Al Ittihad’dan aldığı 100 milyon dolarlık maaşın yanı sıra sponsorluk gelirleriyle bu rakama ulaştı.

Listenin beşinci sırasında ise Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappe bulunuyor. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Mbappe, toplamda 90 milyon dolarlık gelir elde etti. Ancak onun ayrılığı Fransa Ligue 1’de ciddi bir ekonomik darbe yarattı. Yıldız oyuncuların ülkeyi terk etmesi, ligin yayın gelirini 1,1 milyar dolardan 700 milyon dolara düşürdü.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Forbes’un 2024 yılı en çok kazanan futbolcular listesinde yer alan diğer isimler ise şöyle sıralandı:

Erling Haaland (Manchester City) – 60 milyon dolar

Vinicius Junior (Real Madrid) – 55 milyon dolar

Muhammed Salah (Liverpool) – 53 milyon dolar

Sadio Mane (Al Nassr) – 52 milyon dolar

Kevin De Bruyne (Manchester City) – 39 milyon dolar

Kaynak: AA