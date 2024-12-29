Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Başladı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Kaynak: AA-İHA

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