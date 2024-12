2024 Globe Soccer Ödüllerine Real Madrid Damga Vurdu

Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen, dünya futbolunun en prestijli ödül törenlerinden biri olan 2024 Globe Soccer Ödülleri Dubai’de sahiplerini buldu. Düzenlenen törene son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid damga vurdu.

İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, gecede ‘En iyi erkek oyuncu’ ve ‘en iyi forvet’ ödüllerini kazandı.

Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ise ‘Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu’ ve ‘Orta Doğu’nun en iyi futbolcusu’ ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Jorge Jesus da Orta Doğu’nun en iyi teknik direktörü seçildi.

