2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahibi Türkiye

Kadın ve erkek voleybolunda Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nin finallerinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahibi Türkiye

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenecek.

5 Mayıs’ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Voleybol Kadın Voleybol
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Fenerbahçe forvetinin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe forvetinin sözleşmesini uzattı
Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz Kuruluş Osman'da ayrılık zamanı geldi! Artık dizide göremeyeceksiniz
Beşiktaş'ta yol ayrımı: Flört uygulaması kullandığı iddia edilen oyuncu takımdan gönderildi Flört uygulaması kullandığı iddia edilen oyuncu takımdan gönderildi
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem