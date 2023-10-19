Zafer Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye'nin 5 ay sonra sandık başına gideceğini ve parti olarak 79 il ve ilçelerinde aday çıkartacaklarını söyledi.

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Zafer Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale’de partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ, partisinin il başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlere doğru Anadolu’da gerçekleştirecekleri çalışmaların ilk adımını Kırıkkale’de attıklarını söyledi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Türkiye’nin 5 ay sonra sandık başına gideceğini, parti olarak 79 il ve ilçelerinde aday çıkartacaklarını belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu seçimde Türk halkının desteğini isteyeceğiz. Seçmene de şöyle sesleniyoruz: Bu seçimde ilçeni ve ilini almak için oy verme, oyunu Türkiye’yi geri almak için Zafer Partisine ver, Zafer’i iktidara taşı, 13 milyon sığınmacıyı vatanlarına yollamak için ilk adımı at. Zafer Partisine verdiğiniz veya vereceğiniz her oy, sığınmacıların vatanlarına yollanması için alınmış bir bilet olacak."

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi
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