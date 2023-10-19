Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP'li ilçe başkanlarını kabul etti.

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Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, CHP Genel Merkezi’nde; CHP İstanbul İl Kongresi’nde seçildikten sonra mazbatasını alarak görevine başlayan Özgür Çelik ve yeni CHP İstanbul İl yöneticileri ile CHP’li ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki yarışta genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'ı geçerek İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

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