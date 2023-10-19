Bakan Tunç'tan HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesi hakkında açıklama: Bakalım iddiaların gerçekliği nedir ne değildir

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) gönderdiği ve bazı hâkim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını dile getirdiği mektup, gündemi bir süre meşgul etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsmail Uçar’ın HSK’ya gönderdiği dilekçeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, basına verdiği demeçte ihbar dilekçesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ulaştığı andan itibaren gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan ayrıca bu soruşturma kapsamında Teftiş Kurulu’nun 3 müfettiş gönderdiğini vurguladı.

Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle:

“Bu ihbar dilekçesi üstünden bütün yargıyı töhmet altında bırakacak, yargı tarafsızlığı, bağımsızlığına yönelik eleştirileri kabul etmek, yargıyı yıpratıcı, adalete güveni sarsıcı açıklamalar yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Burada HSK buna benzer gelen ihbar dilekçelerini gerek yargının içinden gerekse de vatandaşlarımızdan gelen dilekçeleri hep dikkate alır. HSK Teftiş Kurulu zaten Anayasal bir kurumumuz. Teftiş kurulu bunun için var. Bahsedilen iddiaları da Teftiş Kurulu Başkanlığı araştırıyor. Bunların doğru olup olmadığını, bunlarla ilgili kesin hüküm vermenin doğru olmadığını söylemek gerekiyor. Bir iddia ortaya atılmışsa bunu inceleyecek makamlar vardır ve bu makamların incelemesi ve soruşturması neticesinde ortaya çıkacak sonuca göre işlem tesis edilir.

‘SÜREÇ BAŞLADI’

23 bin hâkim ve savcımız var. Taşra da Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca görev yapan yargı mensuplarımız var. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en etkin bir şekilde yararlanması, en adil kararlar verilebilmesi için yargı mensuplarımız var. Bütün bir yargıyı bir dilekçe üzerinden genel bir suçlama yaparsanız bu doğru olmaz. Süreç başladı.

‘BAKALIM İDDİALARIN GERÇEKLİĞİ NEDİR NE DEĞİLDİR’

'Ya yapsalar ne olacak, müfettiş gönderseler ne olacak’ şeklindeki değerlendirmeler zaten bunun baştan siyasi bir açıklama olduğunu gösteriyor. HSK Teftiş Kurulu’nun müfettişlerinin inceleme ve soruşturması neticesinde bakalım iddiaların gerçekliği nedir ne değildir ve o gelecek olan soruşturma neticesine göre işlem tesis edilecektir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 6 Ekim 2023’te Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne yazdığı yazı ile İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı ve hâkim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını dile getirmişti.