Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın İfade İşlemleri Başladı

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Zafer Partisi lideri Özdağ'ın savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

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Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın İfade İşlemleri Başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Soruşturma kapsamında Özdağ, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Özdağ'ın savcılıkta ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partililer de destek için adliyeye geldi.

Ümit Özdağ Adliyeye Sevk EdildiÜmit Özdağ Adliyeye Sevk EdildiSiyaset

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Kaynak: İHA

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Ümit Özdağ Zafer Partisi
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Ümit Özdağ Adliyeye Sevk Edildi Ümit Özdağ Adliyeye Sevk Edildi
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