Özgür Özel'den Kritik 'Kartalkaya' Açıklaması! 'Önümüzdeki Dakikalarda Acı Haberler Alacağız'

CHP lideri Özgür Özel, Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili "Önümüzdeki dakikalarda bakanlardan çok üzüleceğimiz haberler alacağız maalesef. Sayı artıyor, tablo çok vahim" dedi.

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Özgür Özel'den Kritik 'Kartalkaya' Açıklaması! 'Önümüzdeki Dakikalarda Acı Haberler Alacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısını iptal ederek Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin açıklamalar yaptı. İl Başkanları ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına konuşan Özel, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı faciada sayının arttığını ve ilgili bakanların önümüzdeki dakikalarda daha kötü haberler vereceğini söyledi.

'TABLO ÇOK VAHİM'

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Kartalkaya'da çıkan yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Önümüzdeki dakikalarda bakanlardan çok üzüleceğimiz haberler alacağız maalesef. Sayı artıyor, tablo çok vahim. Bu şartlar altında bugün bir grup toplantısı yapmak mümkün değildi zaten. Grup toplantımızı iptal ettik. Biz de Bolu'ya gideceğiz, takipteyiz. Türkiye artık her gün başka bir acı, baskı, yıldırma yaşıyor.

Özgür Özel'den Kritik 'Kartalkaya' Açıklaması! 'Önümüzdeki Dakikalarda Acı Haberler Alacağız' - Resim : 1

'ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GİDECEĞİM'

İl başkanlarımla bir değerlendirmeden sonra buradan ayrılacağım. Çağlayan Adliyesi’ne bir ziyarette bulunacağım. Çünkü İstanbul’dan da ayrılmak, Bolu’ya gitmek durumundayım. Bir siyasi partinin genel başkanı da adliyede, nezarethanede tutuluyor. Belki tutuklamaya sevk edilecek. İstanbulluların bir araya gelip, kendilerini yönetmesine karar verdikleri belediye başkanları Silivri’de. Her gün yeni bir saldırı, bir acı. Ama bugün de böyle bir gündeme uyandık.

'BUGÜN YAS GÜNÜ, SORUMLULARI DA KONUŞACAĞIZ'

Maalesef Türkiye artık bir güne bir acının, bir yasın sığmadığı, birden çok felaketin yaşandığı, acının yaşandığı ya da acıların yıldönümlerinin, anlamlı günlerinin olduğu bir ülkeye dönüştü. Acımız çok büyük, öfkemiz çok büyük ama Türkiye’yi bu girdaptan bir şekilde kurtaracağız. Böyle bir günde kimseye ‘Üzülmeyin’ diyemeyiz. Üzülünecek, acı çekilecek, yas tutulacak. Bazı şeyler ertelenecek ama emin olun öfkemiz birikiyor. 100 yıl önce, en umutsuz günlerde umudu kaybetmeyenlerin kurduğu bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden önümüzdeki süreçte de kimse pes edeceğimizi, teslim olacağımızı düşünmesin. Bugün yasın günüdür. Orada yaşanan bu büyük felaketin de elbette sorumluları var, sorumluluklar var. Hepsinin konuşulacağı günler ve saatler gelecek."

CHP Grup Toplantısı ErtelendiCHP Grup Toplantısı ErtelendiSiyaset
Bolu'daki Yangın Faciası İçin CHP Harekete GeçtiBolu'daki Yangın Faciası İçin CHP Harekete GeçtiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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