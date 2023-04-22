Yurttaşlar 'kuru soğana' muhtaçken Erdoğan'ın koruma harcaması ikiye katlandı

Yurttaşlar ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele ederken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündem olan koruma ordusu için yapılan harcamada bir rekor daha kırıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın Ocak ve Şubat aylarını kapsayan ilk iki ayda tam 168 milyon 761 bin TL harcadı. Erdoğan’ın korumaları için geçen yılın ilk iki aylık döneminde yapılan harcama ise 85 milyon 930 bin TL’ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan harcamanın iki katına çıktığı anlaşıldı. Korumalar için sadece bu yılın ilk iki ayında harcanan para ise yaklaşık 20 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE AZ PARA

Korumalar için yapılan günlük ve aylık harcamalar da adeta dudak uçuklatacak türden. Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan günlük harcama da yaklaşık 2,8 milyon TL’ye denk geliyor. Bu yılın iki ayında yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 29 milyon 83 bin TL’lik harcaması ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın 37 milyon 902 bin TL’lik da Cumhurbaşkanlığı korumaları için harcanan paranın gerisinde kaldı. Ayrıca TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın da bu yılın ilk iki ayında tam 56 milyon 201 bin TL harcandığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor: “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”

KORUMA SAYISI GİZLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Saray’ı koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı’nda görevli kaç koruma var?” sorusuna ise “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtını vermişti.

Öte yandan Erdoğan’ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oldu. Erdoğan’ın konvoyunu helikopterler de korurken, gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitlendi, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletildi.

Kaynak: Gerçek Gündem