YSP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

Yeşil Sol Parti (YSP), Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek.

Son Güncelleme:
YSP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

YSP, parti binasında gerçekleştirdiği toplantıda parti grup yönetimini belirledi.

28. Dönem'de YSP, yeni Meclis başkanvekili olarak Sırrı Süreyya Önder üzerinde mutabık kaldı. Ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulu'nu yönetecek Önder, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak.

MECLİS BAŞKANI ADAYI TÜLAY HATİMOĞLU ORUÇ

Meclis başkanı adayı olarak ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç gösterilecek.

YSP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu - Resim : 1

Meclis İdare Amiri Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri ise Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Grup Başkanvekillerinin, yapılacak kongre sonrası değişebileceği belirtildi.

SANCAR VE BULDAN HDP'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

YSP listelerinden seçilen HDP Eş Genel Başkanları Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Van Milletvekili Pervin Buldan HDP'de kalmaya devam edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
HDP Yeşil Sol Parti
Son Güncelleme:
Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme
Bilal Erdoğan’ın elinden ödül almıştı: İhale üstüne ihale verildi İhale üstüne ihale verildi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 28'nci dönem milletvekilleri ile bir araya geldi Kılıçdaroğlu, CHP'nin 28'nci dönem milletvekilleri ile bir araya geldi
6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı... 6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı...
ÇOK OKUNANLAR
Gördüğünüz yerde uzaklaşın: İlişkide en zor burçlar belli oldu İlişkide en zor burçlar belli oldu
İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz'
Onlar doğuştan zeki: IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam