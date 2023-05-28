YSP'li Gergerlioğlu paylaştı: Şanlıurfa'da sandıklar kapanmadan oylar sayıldı

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle bugün Türkiye yeniden sandık başına gitti.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dibek Mahallesi'ndeki 1065 numaralı sandıkta saat 17.00'den önce imzalanan sandık sonuç tutanağını paylaşarak, "Saat 17.00 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile!!!" sözleriyle tepki gösterdi.

Gergerlioğlu'nun paylaşımına eklediği Saat 17.00'den önce imzalandığı ifade edilen tutanakta, 204 seçmeni olan 1065 numaralı sandıkta yüzde 100 katılımla 204 geçerli oy kullanıldığı; Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 189 oy, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 15 oy verildiği görülüyor.